В конце марта в Москве прошла пятая юбилейная премия The Moscow Life & Business Awards. Премия призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение успехов в культурной, деловой и общественной жизни. По традиции премия проходит в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы – в пятизвездочном Отеле Монарх.

Москва – это сложнейший социально – экономический организм, многоотраслевой хозяйственный и строительный комплекс, культурно – историческое образование, олицетворение синтеза бизнеса в разных его проявлениях и искусств, площадка для величайших событий в истории России.

Номинанты ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей прекрасной столицей.

Премия прошла в теплой и дружественной атмосфере, которую создал известный шоумен, ведущий топовых светских мероприятий Роман Огнев. Весь вечер гости наслаждались яркой творческой программой. Премию украсило выступление талантливых артистов - вокального проекта «Пятеро», Максима Завидия, Леуша Любича, Нины Фокиной, Аллы Рид, Лизы Диез, Дарьи Воробьевой и Алекса Анохина.

Поздравляем премиантов пятой юбилейной премии в области культуры, бизнеса и социальной сферы The Moscow Life & Business Awards:

«PAYGINE»

БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ

«Лучший разработчик инновационных финансовых продуктов для бизнеса»

«ROYAL THAI»

WELLNESS И КРАСОТА

15 лет безупречной практики!

«Лучшая сеть спа-салонов тайского массажа»

КСЕНИЯ ЖАРКО

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

«За высокие достижения и профессионализм»

Иммерсивный спектакль «ЛУБЯНСКИЙ ГРИМЕР»

НОВЫЙ ТЕАТР

«За новаторство и креативную визуализацию исторических событий»

Международный культурный проект «НУРЕЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

«За вклад в развитие современных форм продвижения культуры и искусства»

Вокальная группа «ПЯТЕРО»

ПРОРЫВ ГОДА

«За высокий творческий потенциал и целеустремленность»

НИНА ФОКИНА

ХИТ ГОДА

«За многогранный творческий потенциал»

АЛЛА РИД

ДЖАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

«За многогранность и профессионализм»

«МОСКВАРИУМ»

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Лучший культурно-развлекательный центр для всей семьи»

«МОРЕ МУЗЫКИ»

ОТКРЫТИЕ ГОДА «Лучшее уникальное пространство для концертов и событий»

«ПУТЬ ВОДЫ»

ОТКРЫТИЕ ГОДА «Лучшая мультимедийная фиджитал выставка для всей семьи»

«КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА»

БРЕНД ГОДА

«Лучший поставщик природной воды домой и в офис»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU, главный редактор мультимедийного журнала TheMoscowLife.ru: «Вот и прошла пятая юбилейная премия The Moscow Life & Business Awards. Прошла ярко и феерично! Хочу выразить огромную благодарность всем премиантам, артистам, партнерам и гостям премии за то, что провели этот воскресный вечер с нами. Синий хрустальный кристалл - символ премии, олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться к каждому из вас. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям, успеху и совершенству! Желаю всем успехов, благополучия и процветания! Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют мир вокруг в лучшую сторону. Мы ждем вас вновь на шестой премии, которая состоится в ноябре 2023 года! До новых встреч!»

Организаторы премии: коммуникационное и медиа агентство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный журнал THEMOSCOWLIFE.RU.

Партнеры премии: французская пекарня «Baravi», алкогольная компания «Лудинг», компания «Королевская вода», парфюмерный бренд «By Bozo», сеть спа и массажных салонов «Royal Thai», компания «Vladi Collection», косметические бренды «Cristal Skin», «Dermedic», «Доктор Море», «BTPeel», «Levrana», fashion бренд «Русские в моде», компания «Флотилия Рэдиссон Ройал», «Москвариум».

Информационная поддержка: журналы «Luxury in Russia», «Дорогое удовольствие», «Moda Topical», «Радиус Города», порталы «Образ жизни», «Федеральные новости», TheBeautyNews.ru, TheMoscowLife.ru, Fashion Look, Celebrity TV, Moda.ru, Life-InStyle.com, InterModa.ru, Freetime.ru, Intermedia.ru, Luxury Media Group & MMG, и многие другие.

Официальный фотограф: Анастасия Сидорова

Официальный видеограф: Сергей Павлов