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Юлия Анатольевна Бурулева

В SUNLIGHT стартовала гарантия низких цен

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  • 27 Января 202316:14
Сюжеты: SUNLIGHT

Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT запустила гарантию низких цен федерального уровня. 

SUNLIGHT следит за ценами конкурентов, чтобы предлагать своим клиентам самые низкие цены. Теперь любой клиент, который найдет украшение дешевле, чем в SUNLGHT, сможет получить компенсацию разницы в стоимости. Цены сравниваются со следующими сетями: 585 Gold, MIUZ Diamonds, «585 Золотой», «Линии Любви», Sokolov и «Адамас».

Важно, чтобы совпадали все характеристики изделий: внешний вид, металл, цвет металла, проба, вес, количество, цвет вставок и каратность, размер изделия, тип замка, вид плетения (для браслетов/цепей), функции и бренд (для часов).

В случае 100% соответствия, если украшение еще не куплено, клиент получит промокод на скидку, которую можно будет применить при покупке данного украшения в любом розничном магазине SUNLIGHT или на сайте.

Подробная информация об акции здесь.

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