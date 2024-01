ВЕСНА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ: GEOX представил новую коллаборацию сезона Весна-Лето 2024

Мировой лидер в производстве высокотехнологичной обуви, верхней одежды и аксессуаров, итальянский бренд Geox представил новую капсульную коллекцию детской обуви сезона Весна-Лето 2024 Geox & Masha and The Bear!

Итальянский бренд Geox совместно с анимационной студией Animaccord выпустил капсульную коллекцию, в которую вошли детские сникеры и сандалии с забавными изображениями Маши и Миши — персонажей, которых знают во всем мире. Geox давно любим детьми и родителями не только за комфорт и яркий дизайн обуви, но и за постоянно появляющиеся в ассортименте модели с популярными мультгероями. Лимитированная линия Geox & Masha and The Bear стала продолжением этой доброй традиции: один взгляд на ножки, и улыбка на лице появится сама собой. Коллекция воплотила идеальный микс ДНК Geox (стиль, технологии, комфорт) и очарования любимых всеми Маши и Миши. Идея детской капсулы Geox & Masha and The Bear в том, чтобы ничто не мешало ребенку в захватывающих летних приключениях: катаниях на велосипеде по парку, играх в прятки с дачными друзьями, городских прогулках с родителями или поездке к морю. Самое главное — всегда оставаться собой и в любой ситуации чувствовать себя комфортно.

Для коллекции были выбраны яркие оттенки лета — желтый, розовый, синий и белый: словно солнце, цветы, небо и морская пена делятся своей энергией, чтобы заряжать неутомимых обладателей сникеров и босоножек. Разумеется, в детской линии реализованы легендарные технологии и принципы Geox, которые обеспечивают максимальное удобство: дышащая мембрана, легкая в использовании застежка-липучка, идеальная посадка.