Geox: обувь, в которой комфортно и в городе, и на заснеженных склонах

Обувь, в которой одинаково комфортно чувствуешь себя и в городе, и на заснеженных склонах, – такое возможно? Да! – твердо заявляет Geox.

Водонепроницаемые, дышащие ботинки на экомеху Geox Falena в удлиненной или укороченной версии — без таких пар зимний гардероб не будет полным. Цветовая гамма под стать пейзажу в разгар зимы – натуральные оттенки, искрящиеся переливы серебра, кипенно-белый, сливочный или черный. Многие ошибочно предполагают, что сезон пеших походов заканчивается, как только наступает зима. Зима — прекрасное время для прогулок: на улицах не так многолюдно, а пейзаж часто выглядит красивее благодаря снегу. Но это весело только в том случае, если есть обувь, которая сохраняет ноги в тепле и сухости и с хорошим сцеплением на скользкой местности. Для таких задач у Geox есть решение: утепленные модели Geox Nevegal c технологией Amphibiox™ и нескользящей подошвой Plus Grip. Такие пары, помимо их функциональных достоинств, отличный способ отдать дань трендовой эстетике: знаменитости мирового уровня уже придали «походным ботинкам» гламурный вид — например, в сочетании с пальто из кожи. Всем известен простой факт, что хорошие кроссовки способны дополнить или испортить любой образ. Новые высокие сникеры Geox Oliviera в 100% случаев станут той самой изюминкой, удачно завершающей осенне-зимний аутфит. Более нежные оттенки или актуальная стилистика колор блок — зависит только от градуса женственности сегодняшнего настроения. На подошве также предусмотрен протектор Plus Grip, который в буквальном смысле поддержит на самых скользких поворотах. Любительницам классики от Geox — знаменитые Geox Kency в удлиненном формате с экомехом для абсолютного уюта, Geox Dalyla, уже не одну зиму доказавшие свою практичность и уместность в самых разных обстоятельствах, и Geox Diamanta в высоком и низком вариантах с экомехом — чтобы у поклонниц этих моделей выбор был еще больше. Технологи Geox также рекомендуют обратить внимание на ботинки Geox Spherica™ EC4.1 из нубука для города — мало того, что в них будет суперудобно, так они еще объединили все признаки зимних обувных трендов текущего сезона.