Выставка-форума «Сделано в России»

15 июня в пространстве "Старт Хаб" прошел форум «Сделано в России». Форум – это уникальная площадка, миссией которой является импортозамещение и продвижение российских брендов. Мероприятие объединило в одном месте производителей парфюмерно-косметической продукции, поставщиков сырья, российские бренды бьюти-индустрии, а также известных личностей, представителей науки и органов власти. Форум открывает дорогу для новых контактов и знакомств, а также позволяет узнать актуальные тренды и оценить последние новинки сферы. В мероприятии приняли участие около1000 посетителей из B2B сегмента индустрии красоты, 50 известных российских брендов, а также звездные гости. Форум также охватил более 5 тысяч посетителей в онлайн: участники смогли рассказать о своем бренде и продемонстрировать свою продукцию.

Спикерами бьюти-форума выступили:

Дарья Шевякина, Заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России

Егор Иванков, Президент ГК САЛЮС, Председатель Комиссии по развитию региональных финансовых институтов Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Андрей Добрица, Руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности ГК РЭЦ

Евгений Грива, заместитель торгового представителя РФ в Республике Индия

Яна Лобанова, Генеральный директор ГК Капелло Лазерс, российский производитель лазерного медицинского оборудования для эстетической медицины и косметологии

Алена Тавинцева, Тренер по программе Mini MBA программы «Экспортный стандарт», Руководитель комитета по международным связям РО "Опоры России"

Михаил Антипов, Руководитель экспортного агентства "ТАМАМ"

Наталья Ракоч, Создательница первого в России бьюти-инкубатора Russian Beauty Guru

Олег Картамышев, создатель бренда Egomania

Ирина Андриянова, создатель брендов NOVEL, HINDIKA

Игорь Манохин, Галина Герасимова, Василий Щепин, основатели экосистемы «Красивое будущее РФ

Мария Тарханова, Директор Продюсерского центра Останкино, председатель Союза пиарщиков России, эксперт федеральных СМИ

Андрей Ковалев, Председатель Совета общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы, бизнесмен, музыкант

Ирина Осматеско, Член отделения Московской Деловой России, Основатель OSM Бизнес Академия, Представитель Департамента Экономического Развития Конфедерации Женщин Международного Конгресса Содружества Стран Мира

Елена Осипенко, Максим Коробейников, PPOF DIGITAL AGENCY

Роман Тырсин, Основатель школы Сервиса для бьюти-бизнеса

Евгения Конычева, Владелица федеральной сети салонов фейслифтинга IDOL FACE

Дмитрий Петухов, Врач-эпидемиолог, юрист

Наталья Лисова, Основатель проекта «Салон на Миллион» автор более 47 программ и курсов по подготовки специалистов для Индустрии красоты.

Над образами работали звезды парикмахерского искусства, чемпионы России и Мира такие, как: Максим Лазарев, Лариса Гималиева и Ко, Рустам Мирасов, Алина Ярцева, Валерий Лазарев, Надежда Гербер и Ко, Николай Васильев, Юлия Миронова, Гения Розен и Ко, Кира Гончарь, Валерий Тигров, Гульнара Чекоева, Александра Эдельберг.