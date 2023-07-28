Яркая летняя коллаборация от кафе-кондитерских “Волконский” & Akhmadullina Dreams

Кафе-кондитерские “Волконский” и бренд дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams объединились этим летом, чтобы представить нечто особенное для модной московской публики.
В июле при покупке кофе to go в “Волконском” вы получаете эксклюзивную возможность дополнить свой стильный образ стаканчиком, оформленным оригинальным летним принтом от Akhmadullina Dreams: сказочные коты и романтичные тигры в летней гамме молочных, персиковых и небесных оттенков. В рамках акции можно принять участие в активностях в социальных сетях и получить уникальные предложения от обоих брендов!
“Волконский” – это популярная сеть кафе-кондитерских, которая ежедневно радует гостей ароматным кофе, авторскими десертами, свежей выпечкой и интересными новинками меню. В стильных интерьерах кофеен подают вкусные и разнообразные завтраки с самого утра. Сюда можно забежать за любимым кофе в середине напряженного рабочего дня, а вечером – отдохнуть на открытой веранде на свежем воздухе, наслаждаясь блюдом из нового летнего меню.
Akhmadullina Dreams – это бренд красивой и стильной одежды, вторая линия известного российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. В этом году бренд отмечает свой шестой день рождения и представляет новую невероятную летнюю коллекцию с романтичными платьями и женственными базовыми моделями с узнаваемым фирменным почерком в крое, цветовой гамме и, конечно, принтах.
Для тех, кто следит за модными тенденциями и не пропускает стильные новинки, в рамках коллаборации “Волконского” и Akhmadullina Dreams будут выпущены стаканчики в авторском дизайне, который цитирует принты из летней коллекции. И, конечно же, оба бренда подготовили интересные и вкусные подарки, чтобы порадовать своих самых активных и преданных гостей/клиентов.
Следите за новостями в группах брендов и ловите летнее настроение, которое подарят вам яркие краски от Akhmadullina Dreams и неповторимые вкусы от “Волконского”.
В своей коллаборации “Волконский” и Akhmadullina Dreams объединили для вас вкус, стиль и моду.
Адреса кофеен, где действует акция:
Большая Полянка, д. 44
Большая Садовая, д. 2/46, стр. 1
Воздвиженка, д. 7/6, стр. 1
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 10
Ленинградский проспект, д. 29, к. 1
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8
Ленинский проспект, 67
Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2
Новый Арбат, 22
Орджоникидзе, 9, к. 1
Охотный ряд, д. 2
Плющиха, д. 53/25, стр. 1
Пресненская наб., 10, стр. 2*
Пятницкая, 37*
Рочдельская, д. 11/5
Сретенка, д. 27, стр. 1*
Сущевский вал, д. 22
Ходынский бульвар, 4
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