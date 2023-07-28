Яркая летняя коллаборация от кафе-кондитерских “Волконский” & Akhmadullina Dreams

Кафе-кондитерские “Волконский” и бренд дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams объединились этим летом, чтобы представить нечто особенное для модной московской публики.

В июле при покупке кофе to go в “Волконском” вы получаете эксклюзивную возможность дополнить свой стильный образ стаканчиком, оформленным оригинальным летним принтом от Akhmadullina Dreams: сказочные коты и романтичные тигры в летней гамме молочных, персиковых и небесных оттенков. В рамках акции можно принять участие в активностях в социальных сетях и получить уникальные предложения от обоих брендов!

“Волконский” – это популярная сеть кафе-кондитерских, которая ежедневно радует гостей ароматным кофе, авторскими десертами, свежей выпечкой и интересными новинками меню. В стильных интерьерах кофеен подают вкусные и разнообразные завтраки с самого утра. Сюда можно забежать за любимым кофе в середине напряженного рабочего дня, а вечером – отдохнуть на открытой веранде на свежем воздухе, наслаждаясь блюдом из нового летнего меню.

Akhmadullina Dreams – это бренд красивой и стильной одежды, вторая линия известного российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. В этом году бренд отмечает свой шестой день рождения и представляет новую невероятную летнюю коллекцию с романтичными платьями и женственными базовыми моделями с узнаваемым фирменным почерком в крое, цветовой гамме и, конечно, принтах.

Для тех, кто следит за модными тенденциями и не пропускает стильные новинки, в рамках коллаборации “Волконского” и Akhmadullina Dreams будут выпущены стаканчики в авторском дизайне, который цитирует принты из летней коллекции. И, конечно же, оба бренда подготовили интересные и вкусные подарки, чтобы порадовать своих самых активных и преданных гостей/клиентов.

Следите за новостями в группах брендов и ловите летнее настроение, которое подарят вам яркие краски от Akhmadullina Dreams и неповторимые вкусы от “Волконского”.

В своей коллаборации “Волконский” и Akhmadullina Dreams объединили для вас вкус, стиль и моду.

Адреса кофеен, где действует акция:

Большая Полянка, д. 44



Большая Садовая, д. 2/46, стр. 1



Воздвиженка, д. 7/6, стр. 1



Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 10



Ленинградский проспект, д. 29, к. 1



Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8



Ленинский проспект, 67



Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2



Новый Арбат, 22



Орджоникидзе, 9, к. 1



Охотный ряд, д. 2



Плющиха, д. 53/25, стр. 1



Пресненская наб., 10, стр. 2*



Пятницкая, 37*



Рочдельская, д. 11/5



Сретенка, д. 27, стр. 1*



Сущевский вал, д. 22



Ходынский бульвар, 4



