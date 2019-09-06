10 сентября будущее индустрии меха обсудят участники отрасли и представители госструктур

10 сентября 2019 года в рамках мероприятий Российской меховой недели моды («Russia.Fur Fashion Week») при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза и РГУ им. Косыгина будет организована деловая программа в формате «круглого стола».
Тема конференции: «Инструменты продвижения индустрии меха».
Участники и посетители мероприятия обсудят эффективные пути взаимодействия, направленные на развитие индустрии в целом, а также на увеличение объемов продаж в преддверии осеннего сезона.
Цель: рассмотреть методы эффективного продвижения индустрии меха, рассказать о текущих тенденциях, состоянии отрасли, а также выработать оптимальную схему сотрудничества между производителями меха, представителями госструктур, курирующих отрасль, ритейла, международных аукционов меха, профильных общественных организаций, СМИ.
Длительность: 2,5 -3 часа.
Темы для обсуждения:
- Текущая ситуация в пушно-меховой индустрии. Сезон 2019-2020.
- Синтетический эко-мех. Маркетинговые манипуляции.
- Консолидация ведущих игроков рынка для популяризации меховой продукции.
- Возможные инструменты продвижения натурального меха.
- Разработка стратегии эффективного взаимодействия, координация рекламных активностей 2019-2020 г..
Участники / Спикеры:
- Сергей Столбов | "Российский пушно-меховой союз |
- Виктория Пустынникова, телемост | Аукцион"Kohpenhagen furs" |
- Оксана Мороз, телемост | Международный меховой аукцион "NAFA" |
- Екатерина Попова | Международный меховой аукцион "NAFA" |
- Дмитрий Ларионов, телемост | Международный меховой аукцион "SAGA" |
- Елена Шматова | Общественная организация "Союзпушнина" |
- Виктор Константинопольский | "Astel" |
- Эмиль Шабаев | Дизайнер |
- Вугар Исаев | "Снежная королева" |
- Светлана Лузина | Журнал "Пушной аукцион" |
- Екатерина Герман | "Braschi" |
- Ирина Дементьева | Выставка "ExpoVizit" |
Место проведения: РГУ им. Косыгина ( г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1)
Начало: 15.00
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