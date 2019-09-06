10 сентября будущее индустрии меха обсудят участники отрасли и представители госструктур

10 сентября 2019 года в рамках мероприятий Российской меховой недели моды («Russia.Fur Fashion Week») при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза и РГУ им. Косыгина будет организована деловая программа в формате «круглого стола».

Тема конференции: «Инструменты продвижения индустрии меха».

Участники и посетители мероприятия обсудят эффективные пути взаимодействия, направленные на развитие индустрии в целом, а также на увеличение объемов продаж в преддверии осеннего сезона.

Цель: рассмотреть методы эффективного продвижения индустрии меха, рассказать о текущих тенденциях, состоянии отрасли, а также выработать оптимальную схему сотрудничества между производителями меха, представителями госструктур, курирующих отрасль, ритейла, международных аукционов меха, профильных общественных организаций, СМИ.

Длительность: 2,5 -3 часа.

Темы для обсуждения:

- Текущая ситуация в пушно-меховой индустрии. Сезон 2019-2020.

- Синтетический эко-мех. Маркетинговые манипуляции.

- Консолидация ведущих игроков рынка для популяризации меховой продукции.

- Возможные инструменты продвижения натурального меха.

- Разработка стратегии эффективного взаимодействия, координация рекламных активностей 2019-2020 г..

Участники / Спикеры:

- Сергей Столбов | "Российский пушно-меховой союз |

- Виктория Пустынникова, телемост | Аукцион"Kohpenhagen furs" |

- Оксана Мороз, телемост | Международный меховой аукцион "NAFA" |

- Екатерина Попова | Международный меховой аукцион "NAFA" |

- Дмитрий Ларионов, телемост | Международный меховой аукцион "SAGA" |

- Елена Шматова | Общественная организация "Союзпушнина" |

- Виктор Константинопольский | "Astel" |

- Эмиль Шабаев | Дизайнер |

- Вугар Исаев | "Снежная королева" |

- Светлана Лузина | Журнал "Пушной аукцион" |

- Екатерина Герман | "Braschi" |

- Ирина Дементьева | Выставка "ExpoVizit" |

Место проведения: РГУ им. Косыгина ( г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1)

Начало: 15.00