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Russia. Modest Fashion Week (12)
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10 сентября будущее индустрии меха обсудят участники отрасли и представители госструктур

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  • 06 Сентября 201912:53
Сюжеты: Russia. Modest Fashion Week

10 сентября 2019 года  в рамках мероприятий Российской меховой недели  моды («Russia.Fur Fashion Week») при поддержке Российского Пушно-Мехового Союза и РГУ им. Косыгина будет организована деловая программа в формате «круглого стола».

 

Тема конференции: «Инструменты продвижения индустрии меха».

Участники и посетители мероприятия  обсудят эффективные пути взаимодействия, направленные на развитие индустрии  в целом, а также на увеличение объемов продаж в преддверии осеннего сезона.

Цель: рассмотреть методы эффективного продвижения индустрии меха, рассказать о текущих тенденциях, состоянии отрасли, а также выработать оптимальную схему сотрудничества между производителями меха, представителями госструктур, курирующих отрасль, ритейла, международных аукционов меха, профильных общественных организаций, СМИ.

Длительность: 2,5 -3 часа.

Темы для обсуждения:

- Текущая ситуация в пушно-меховой индустрии. Сезон 2019-2020.

- Синтетический эко-мех. Маркетинговые манипуляции.

- Консолидация ведущих игроков рынка для популяризации меховой продукции.

- Возможные инструменты продвижения натурального меха.

- Разработка стратегии эффективного взаимодействия, координация рекламных активностей 2019-2020 г..

Участники / Спикеры:

-  Сергей Столбов | "Российский пушно-меховой союз |

-  Виктория Пустынникова, телемост | Аукцион"Kohpenhagen furs" |

-  Оксана Мороз, телемост | Международный меховой аукцион "NAFA" |

-  Екатерина Попова | Международный меховой аукцион "NAFA" |

-  Дмитрий Ларионов, телемост | Международный меховой аукцион "SAGA" |

-  Елена Шматова | Общественная организация "Союзпушнина" |

-  Виктор Константинопольский | "Astel" |

-  Эмиль Шабаев | Дизайнер |

-  Вугар Исаев | "Снежная королева" |

-  Светлана Лузина | Журнал "Пушной аукцион" |

-  Екатерина Герман | "Braschi" |

-  Ирина Дементьева | Выставка "ExpoVizit" |

Место проведения:  РГУ им. Косыгина ( г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1)

Начало: 15.00

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