Итоги «Russia. Modest Fashion Week» 2-3 август

Впервые в России эксперты Modest Fashion и профессионалы мирового модного сообщества собрались вместе на деловой программе и на показе «Russia. Modest Fashion Week», чтобы обсудить развитие благопристойной моды в России и мире, продвижение на глобальные рынки и конкурентоспособность российских брендов.

2 и 3 августа 2019 деловую программу и показ «Russia. Modest Fashion Week» посетили:

- Алия Хан, основатель Islamic Fashion & Design Council, одна из самых влиятельных женщин в исламской экономике. Созданная ею компания IFDC – это глобальная организация, предоставляющая полную поддержку и широкие возможности для развития индустрии modest, которая, по оценкам экспертов, составляет порядка $322 млрд. IFDC объединяет ведущие и начинающие modest бренды, влиятельных лиц индустрии, правительственные учреждения, корпорации, СМИ, международные конференции и недели моды;

- Норшам Мухаммед, основатель Miami Modest Fashion Week, первой и единственной недели благопристойной моды в США;

- Диана Фонкуа, основатель и главный редактор онлайн-журнала Almaze, международной платформы, призванной популяризировать направление Modest Fashion.

Спикерами и почетными гостями мероприятий также стали:

- Юлия Бевзенко, генеральный директор консалтинговой компании 'All about luxe';

- Елена Бугранова, президент Союза Русских Байеров.

Открывал показ бренд IFIOVA дизайнеров Газал Шарифи и Сабины Шакаровой из Стамбула. Коллекция «Цветущий оазис», вдохновленная Великим Шелковым Путем, является символом гармонии прошлого и настоящего, что объединяет античные ткани с современным дизайном.

Еще одним участником показа стал бренд из Баку Flannel дизайнера Айгюн Абдуллаевой.

Дизайнер бренда IRADA Амина Шабанова, постоянный участник показов «Russia. Modest Fashion Week», представила функциональную коллекцию «Оттенки времени».

«Russia. Modest Fashion Week» поддерживает традиционные семейные ценности, на показе в отеле Азимут принял участие детский бренд одежды ChaWoo Kids, который с маленького возраста прививает будущим взрослым стиль и элегантность.

Настоящей сенсацией мероприятия стал показ медицинской одежды для покрытых девушек бренда Сlosed Medical Clothing от стоматолога Фатимы Новрузовой.

Проект «Russia. Modest Fashion Week» благодарит за помощь в организации и проведении мероприятий:

Halal-friendly отель Azimut Смоленская, одного из крупнейших гостиничных операторов страны, компанию SBF Moscow – эксклюзивного дистрибьютора ведущих швейцарских фирм профессионального фото оборудования.

Отметим также профессионалов индустрии красоты Первый Живой коллаген, Конфедерацию Красоты, модельные агентства Quest Models и Top Secret Kids, халяль-магазин «Полезный домик», Polina &Verona Fashion Fresh.

«Russia. Modest Fashion Week» благодарит постоянных партнеров MIE, представляющий на российском рынке широкий ассортимент современной гладильной техники, а также компанию Royal Dress Forms, предоставивших профессиональные портновские манекены.