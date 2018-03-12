14-15 марта пройдет ХХVI конкурс обуви и аксессуаров Shoes-style’2018

14-15 марта на площадке Международной специализированной выставки обуви, аксессуаров и комплектующих материалов MOSSHOES в ВЦ «Крокус Экспо» пройдет ХХVI конкурс обуви и аксессуаров Shoes-style’2018. Конкурсный показ 15 марта в 15:00 откроет коллекция, которую на суд жюри и зрителей представят ЛЕГО-РОБОТЫ: «Чтим традиции - стремимся к инновациям!».

Сейчас в стране и во всем мире активно идет процесс соединения цифровых технологий и легкой промышленности. Сканирование стопы и целой фигуры, построение на их базе цифровой модели фигуры человека и лекал, распечатка на 3D-принтере не только обувной колодки, но и отдельных элементов гардероба стало уже повседневным делом. РГУ им. Косыгина, являясь разработчиком и носителем всех передовых технологий и инноваций в текстильной, легкой промышленности и индустрии моды, не на словах, а на деле демонстрирует, как цифровые технологии оказывают влияние на всю индустрию моды. Специалисты университета успешно заменили моделей роботами. Обувь не пролетит над подиумом, подобно сумкам на показе Dolce&Cabbana, а, как и положено обуви, в которой ходят люди по земле, роботы представят коллекции, разъезжая по подиуму.

В этом году организаторы конкурса – РГУ им. А.Н. Косыгина и Mosshoes – провели ребрендинг логотипа и обновили программу конкурса. Теперь помимо номинаций прошлых годов появились «Street Style», «Fashion Style», «Trend Style» и «Kids Style». В состав жюри конкурса входят не только ведущие преподаватели РГУ им. Косыгина и мэтры моды, но и руководители действующих предприятий Италии, России и Белоруссии.

Уже много лет этот конкурс проводится, чтобы найти молодых и талантливых дизайнеров, которые работают в области моделирования обуви и аксессуаров, ведь именно тут они могут проявить себя, получить оценку ведущих экспертов и финансирование своего проекта, а также возможность продолжить обучение за рубежом.

С положениями конкурса, а также полным списком категорий и номинаций можно ознакомиться на сайте: http://shoesstyle.ru

Конкурс проводится при поддержке Министерства Образования и Науки Российской Федерации. Партнерами конкурса выступают Российский Союз Кожевников и Обувщиков, а также ряд предприятий обувной промышленности.

Инфо-партнеры: ProFashion, пресс-центр МедиаШУМ, «Модный Magazin», РИА «Мода», Интернет-порталы MODA.RU, Intermoda.ru, FashionEducation.ru, и др.