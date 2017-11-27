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Артем Кузелев

Ювелирные туфли Manolo Blahnik x Bvlgari

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  • 27 Ноября 201714:00
Сюжеты: Manolo Blahnik, Bvlgari, Туфли, Бижутерия, украшения, драгоценности

Знаменитая британская марка выпустила пару туфель, созданных по мотивам колье Bvlgari из последней коллекции высокого ювелирного искусства.

Мадридский национальный музей декоративно-прикладного искусства представит 28 ноября посетителям выставку Manolo Blahnik: The Art of Shoes. Проект посвящен 45-летию творческого пути знаменитого дизайнера обуви и истории его одноименного бренда. Одним из самых заметных экспонатов выставки обещает стать пара атласных лодочек оливкового оттенка, украшенных браслетами Bvlgari. В качестве декора использованы настоящие драгоценности, выполненные из белого золота, рубеллитов, аметистов и бриллиантов. Браслеты созданы по мотивам одного из колье летней коллекции ювелирного дома.

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