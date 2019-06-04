Выставка Маноло Бланика открывается в Лондоне

Через несколько дней в лондонском музее Собрание Уоллеса начнет работу проект, посвященный творчеству дизайнера.

В понедельник 10 июня в лондонском музее Собрание Уоллеса откроет двери выставка «Пытливый ум: Маноло Бланик в Собрании Уоллеса». Проект представит обувь и эскизы испанского дизайнера, которые будут вписаны в постоянную экспозицию музея. Кураторы ставили перед собой задачу размыть грань между искусством и модой, поэтому вещи от Бланика будут соседствовать с классической живописью, скульптурой и аутентичной мебелью.

Посетить выставку можно до 1 сентября 2019 года.