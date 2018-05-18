25-27 мая в Воронеже состоится XVI международный фестиваль «Губернский стиль»

Молодые художники-модельеры России и зарубежья продемонстрируют свои работы в номинациях:

«STREET STYLE» - стиль современной жизни;

«БИЗНЕС-ИДЕЯ» - индивидуальные бренды;

«DU LUXE» - вечерняя, свадебная и нарядная одежда;

«КРЕАТИВ» - нестандартные решения и оригинальное исполнение;

«ЭТНОСТИЛЬ» - национальные черты в современной одежде;

«ДЕБЮТ» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста;

«РАДОСТЬ ДЕТСТВА» - одежда для детей и школьная форма;

«ПЕРФОРМАНС» - представление Театров моды.

Оценивать их работу будут эксперты во главе с легендарным патриархом русской моды Вячеславом Зайцевым.

Фестивальная программа посвящается его 80-летию и проходит под девизом «Мода для народа».

Награды для победителей - делегирование на «Русский силуэт» и другие российские и международные фестивали мод, подарки от партнеров фестиваля. Главный приз - номинование на Национальную премию индустрии моды «Золотое веретено». Последние годы эту высшую профессиональную награду страны получают победители «Губернского стиля».

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Национальной академии индустрии моды, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Основной площадкой проведения станет Центр Галереи Чижова.

Конкурсный показ пройдет 26 мая. Также в фестивальной программе представление проекта «Народный карнавал», предпремьерный показ новой коллекции для Рижской Недели моды известного латвийского дизайнера Майры Микельсоне, презентация Аrt-Fashion Асаdemy «MADEMOISELLE ADR`I» (Минск, Белоруссия).