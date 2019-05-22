Итоги «Губернского стиля-2019». Перформанс

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Перфоманс

81. Абызова Юлия, Морское путешествие, Набережные челны

82. Народный театр моды "Modus Ars Models", Озорное настроение, Брянск

83. Серых Анна, Веселая чеботурка, Рыльск, Курская область

84. Театр моды "Кассиопея", Белый мотылек, Курск

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85. Павлова Валентина, Оспищева Светлана, У нас нонче субботея, Подольск, Московская область

86. Кудрявцева Диана, Тысяча и одна ночь, Воронеж

87. Силенок Алиса, Забава и подружки, Курск

88. Театр моды Подиум, Шахматы, Суворов, Тульская область

89. Студия моды "Стиль" Созвездие, Птицы, Воронеж

90. Тимерфулатова Татьяна, Хранители леса, Набережные Челны

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Фото - Dima Babushkin