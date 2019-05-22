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Итоги «Губернского стиля-2019». Радость детства

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  • 22 Мая 201917:34
Сюжеты: Губернский стиль

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Радость детства

63. Трофимова Елена, Праздник лета, Курск
64. Творческое объединение "Хозяюшка", Кружевное безэ, Воронеж
65. Бородкина Светлана, Звальнева Вера, Дресс-код, Воронеж
66. Народный театр моды "Modus Ars Models", Дворцовая прогулка, Брянск

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67. Дизайн-студия "Силуэт", Лето без границ, Воронеж
68. Тетар моды "Подиум", Дорожная мода безопасного пешехода, г Суворов, Тульская область
69. Родина Анна, Цветы жизни, Коломна, Московская область
70. Серых Анна, Калины цвет, Рыльск, Курская область

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Фото - Dima Babushkin

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