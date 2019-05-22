Итоги «Губернского стиля-2019». Дебют

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников.

Номинация Дебют

71. Кузнецова Ярослава, По дороге с облаками, Ярославль

72. Творческое объединение "Имидж", Связь времен, Рассказово, Тамбовская область

73. Никитенко Валерия, Неудержимый импрессионизм, Воронеж

74. Творческое объединение "Хозяюшка", Розовая мечта, Воронеж

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75. Проценко Анастасия, #Поколение Альфа-мама сейчас так модно!, Новохоперск, Воронежская область

76. Народный театр моды "Modus Ars Models", Ерохина Арина, Алдохина Елизавета, Алейникова Анна, Бурлеск, Брянск

77. Винникова Алина, Полосатый круиз, Курск

78. Палиенко Наталья, Рвущие 20-е, Шахты

79. Школа дизайна одежды "Моделина", Кот в пальто, Коряжма, Архангельская область

80. Ермакова София, Перезагрузка, Курск

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Фото - Dima Babushkin