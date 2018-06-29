29-30 июня 2018 года торжественное открытие «Russia. Modest Fashion Week»

Череда анонсирующих показов (в центре Международного аэропорта «Внуково» и на самой высокой открытой площадке в Европе – башне «Москва Сити») завершается торжественным открытием «Russia.Modest Fashion Week», которое состоится 29-30 июня в Москве.

29 июня, совместно с Ассоциацией «Директориум», будет проведена официальная бизнес- сессия, направленная на развитие отечественной сферы дизайна и поддержание международного сотрудничества в сфере Modest Fashion. В программе заявлены вопросы тенденций на мировом и российском рынках Modest, привлечение инвестиций и государственной поддержки для дизайнеров, развитие торговых сетей, возможности аутсорсинга, нюансы ведения своего бизнеса on-line и off-line и практические аспекты защиты интеллектуальной собственности дизайнера. 30 июня на по-настоящему модной площадке в «Barvikha Luxury Village» пройдет торжественное открытие - показ «Russia. Modest Fashion Week». Российские дизайнеры раскроют утонченность и притягательность направления Modest. Это мир элегантности и стиля, актуальное видение благопристойной моды, столь востребованное в современном мире. Это возможность быть стильной, сохранять ценности, оставаясь собой в современном мегаполисе.

Более 150 образов от 10 дизайнеров перенесут участников зрелищного и пока еще необычного для России показа в атмосферу безукоризненно стиля Modest Fashion, который оценили такие мировые авторитеты, как Zara, Gucci, D&G, Max Mara, Marc Jacobs.

«Russia.Modest Fashion Week» объединяет. Среди гостей показа можно увидеть и представителей дипломатических миссий восточных стран, топ менеджмент крупных банков, финансовых холдингов, руководителей широко известных общественных организаций, деятелей культуры. Всех, кто ценит и уважает индивидуальность и самодостаточность, понимает ценность персонального стиля. Можно с уверенностью сказать: «Be Modest! Be yourself!». Лондон, Милан, Стамбул, Дубаи, Сингапур, а теперь и Москва!

Аккредитация СМИ на мероприятие – www.RMFW.ru

Вход только по пригласительным.