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Артем Кузелев

Acne Studios распродаст архивные коллекции через онлайн-аукцион

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  • 28 Октября 201921:42
Сюжеты: Acne Studios

В течение двух суток на сайте марки можно будет приобрести редкие модели, которые больше никогда не выйдут в тираж.

Во вторник 29 октября в 20.00 по московскому времени марка Acne Studios откроет онлайн-торги, на которых планирует распродать вещи из архивных коллекций. Аукцион будет работать только 48 часов и представит редкие модели со скидками до 75%. Среди заявленных лотов классические вещи бренда, эксклюзивные модели прошлых сезонов и подиумные наряды. Аукцион будет доступен на специальном сайте марки.

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