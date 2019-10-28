Acne Studios распродаст архивные коллекции через онлайн-аукцион

В течение двух суток на сайте марки можно будет приобрести редкие модели, которые больше никогда не выйдут в тираж.

Во вторник 29 октября в 20.00 по московскому времени марка Acne Studios откроет онлайн-торги, на которых планирует распродать вещи из архивных коллекций. Аукцион будет работать только 48 часов и представит редкие модели со скидками до 75%. Среди заявленных лотов классические вещи бренда, эксклюзивные модели прошлых сезонов и подиумные наряды. Аукцион будет доступен на специальном сайте марки.