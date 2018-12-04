Вход
ADV
Интересно
Acne Studios (17)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Товары для дома от марки Acne Studios

  • 153
  • 0
  • 04 Декабря 201822:23
Сюжеты: Acne Studios

Шведская марка объявила о запуске собственной линии предметов интерьера и товаров для дома.

В этот четверг состоится официальная презентация новой линейки скандинавской марки Acne Studios. Известный своим минималистичным стилем и яркими красками бренд представит первую коллекцию товаров для дома. Дебютную коллекцию составили одеяла и домашний текстиль, подушки и кружки. Все вещи вдохновлены знаменитыми шарфами Acne. Цены на новинки стартуют от 95 евро, география доставки будет известна чуть позже.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru