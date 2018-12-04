Товары для дома от марки Acne Studios

Шведская марка объявила о запуске собственной линии предметов интерьера и товаров для дома.

В этот четверг состоится официальная презентация новой линейки скандинавской марки Acne Studios. Известный своим минималистичным стилем и яркими красками бренд представит первую коллекцию товаров для дома. Дебютную коллекцию составили одеяла и домашний текстиль, подушки и кружки. Все вещи вдохновлены знаменитыми шарфами Acne. Цены на новинки стартуют от 95 евро, география доставки будет известна чуть позже.