Адам Левин назван лицом нового аромата Saint Laurent

Парижский дом моды пригласил американского музыканта на роль лица нового мужского парфюма.
Популярный американский музыкант и муж Бехати Принслу стал главным героем новой кампании парижского дома моды. Адам Левин назван лицом аромата YSL, первый кадр рекламы которого недавно появился в сети. Как сообщает релиз марки, сотрудничество с фронтменом группы Maroon 5 продлится как минимум год.
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