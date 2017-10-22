Адам Левин назван лицом нового аромата Saint Laurent

Парижский дом моды пригласил американского музыканта на роль лица нового мужского парфюма.

Популярный американский музыкант и муж Бехати Принслу стал главным героем новой кампании парижского дома моды. Адам Левин назван лицом аромата YSL, первый кадр рекламы которого недавно появился в сети. Как сообщает релиз марки, сотрудничество с фронтменом группы Maroon 5 продлится как минимум год.