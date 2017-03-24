Вход
ADV
Интересно
BURBERRY (175)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Аксессуарами Burberry займется дизайнер Dior

  • 51
  • 0
  • 24 Марта 201711:43
Сюжеты: BURBERRY

Кристофер Бейли пригласил Сабрину Бонези возглавить линию аксессуаров британского дома моды.

Дизайнер Кристофер Бейли прекрасно знает о сильных сторонах Burberry и том, что почти 40 процентов его доходов обеспечивает линия аксессуаров. Для того, чтобы усилить это направление на прошлой неделе руководитель британской компании пригласил к сотрудничеству Сабрину Бонези, которая ранее занималась дизайном аксессуаров Dior. Теперь девушка станет директором по дизайну кожаных изделий и обуви в Burberry и будет отвечать за внешний вид женских и мужских сумок и обуви.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru