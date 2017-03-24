Аксессуарами Burberry займется дизайнер Dior

Кристофер Бейли пригласил Сабрину Бонези возглавить линию аксессуаров британского дома моды.

Дизайнер Кристофер Бейли прекрасно знает о сильных сторонах Burberry и том, что почти 40 процентов его доходов обеспечивает линия аксессуаров. Для того, чтобы усилить это направление на прошлой неделе руководитель британской компании пригласил к сотрудничеству Сабрину Бонези, которая ранее занималась дизайном аксессуаров Dior. Теперь девушка станет директором по дизайну кожаных изделий и обуви в Burberry и будет отвечать за внешний вид женских и мужских сумок и обуви.