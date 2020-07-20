Актер Максим Аверин и российский дизайнер Юлия Иванова станут ведущими премии "Золотое Веретено"

19 августа 2020 года состоится торжественная церемония награждения XVII Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Мероприятие пройдет в московском Концертном зале «МИР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Золотое веретено» – это одна из самых престижных наград в индустрии моды и легкой промышленности. Ее получают те, кто использует в своей работе новые идеи, постоянно совершенствуется. – рассказал Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. – Премия дает стимул компаниям, уже заявившим о себе на рынке, и позволяет молодым специалистам начать свой большой профессиональный путь. Такое объединение индустрии, безусловно, помогает развивать потенциал не только конкретных предприятий, но и нашего легпрома в целом».

Знаменитую награду получили уже более 300 лауреатов – лучших специалистов и компаний. В 2020 году статуэтки «Золотое Веретено» будут вручены 17й раз.

Ежегодно Экспертный совет премии, в который входят академики Национальной Академии Индустрии Моды, общественные деятели, представители бизнеса и политики, определяет значимые и выдающиеся достижения в различных областях модной индустрии. Победителей выбирают после тщательного рассмотрения деятельности каждого номинанта по документам и портфолио. В этом году из-за санитарно-эпидемиологической обстановки голосование Экспертного совета впервые за историю мероприятия состоялось online.

Помимо традиционных номинаций, в сезоне 2019-2020 года «Золотое веретено» пополнилось новыми разделами, которые отмечают креативные подходы в продвижении модных продуктов и использование инновационных технологий и методов обучения в области индустрии моды.

Обладателей Национальной премии наградят в направлениях «Производство тканей и материалов» (номинации «Текстильное предприятие», «Домашний текстиль», «Технический текстиль»), «Промышленное производство готовой продукции» (номинации «Коллекция одежды», «Трикотажная одежда», «Детская одежда», «Школьная форма», «Одежда для дома, спорта и отдыха», «Спецодежда», «Одежда из меха», «Производство обуви», «Аксессуары»), «Творческая коллекция», «Дебют», «Fashion проект», «Торговля» (номинации «Showroom/Ателье», «Байер»), «Журналистика» (номинации «Издание», «Репортажное фото»), «Искусство костюма в кино», «Искусство костюма в театре», «Fashion образование», «Fashion production» (номинации «Fashion продюсер», «Fashion DJ», «Fashion YouTube канал»).

Ознакомиться со списком лауреатов по итогам деятельности за 2019 год можно на сайте НАИМ.

Кроме основных номинаций на церемонии будут вручены специальные награды – за подготовку кадров индустрии моды в России, за вклад в развитие fashion образования, за вклад в развитие индустрии моды в России. Также компании-лауреаты определят победителей конкурсов профессионального мастерства. Награждение специалистов, которые ежедневно трудятся на производствах России и работают над созданием необходимой продукции высокого качества, станет одним из главных событий премии.

Традиционно «Золотое веретено» вручат популярные в СМИ и социальных медиа персоны, которые через свой личный бренд транслируют ценности, важные для потребителей продукции российского производства.

Ведущими торжественной церемонии 2020 года станут известный актер Максим Аверин и российский дизайнер Юлия Иванова.

https://fashion-academy.ru