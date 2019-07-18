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Артем Кузелев

Альбер Эльбаз готовится к запуску новой линии одежды

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  • 18 Июля 201911:42
Сюжеты: Lanvin

В последнем интервью бывший креативный директор парижского дома Lanvin проговорился о том, что работает над новым брендом.

На прошлой неделе издание Daily Telegraph опубликовало интервью с одним из самых талантливых фэшн-дизайнеров. В беседе с Альбером Эльбазом журналист выяснил, что модельер находится в поиске новых идей и подходов к моде. Кроме того, бывший креативный директор Lanvin сообщил, что готовится запустить собственную марку женской одежды, но оговорился, что не понимает, как создавать красивую одежду в эпоху кроссовок.

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