Александр Вэнг меняет расписание Недели моды в Нью-Йорке

Из-за переноса шоу Alexander Wang организаторы нью-йоркской Недели моды могут изменить расписание других показов.

Авторитетное издание о модной индустрии WWD сообщает, что американская марка Alexander Wang перенесла показ весенней коллекции 2019 года. По данным источника, шоу состоится не в сентябре этого года в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а раньше на три месяца – в июне. При этом Александр Вэнг подчеркивает, что презентация останется частью Недели.

Вслед за новостью в сети появились комментарии Стивена Колба, президента и генерального директора Совета модных дизайнеров Америки. Колб заявил, что из-за решения Вэнга Неделя моды в Нью-Йорке скорее всего поменяет официальное расписание и поддержит дизайнера: «Могу представить группу примерно из пяти брендов, которые будут хорошо сочетаться друг с другом и подпишутся на это. Могу предположить, что это случится летом. Алекс – один из многих дизайнеров, с которыми представители Совета обсуждали данную идею. Мы поддерживаем его в этом бизнес-решении».