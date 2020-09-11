Александр Вэнг представил лукбук новой коллекции

Американский дизайнер отменил живое шоу, посвященное 15-летию его марки, но показал фотографии образов.

Как и обещал, Александр Вэнг перевел работу своего бренда на систему «смотри – покупай» и представил первую коллекцию в новом формате. К слову, образы должны были быть представлены на реальном шоу #Wangfest в честь 15-летия марки Alexander Wang, однако дизайнер принял решение отменить его из-за пандемии. Модели появились в лукбуке, созданном Стивеном Кляйном. Примерили вещи в духе 1990-х манекенщицы Анок Яй, Адесува Айгеви, Анна Эверс и Джиджи Хадид.