С Александра Вэнга сняли обвинения в сексуальном насилии

Адвокат Лиза Блум, представляющая в суде десятерых человек, выдвинувших против Александра Вэнга обвинения в сексуальном насилии, встретилась с дизайнером и его представителями. После встречи адвокат сообщила: «Мы принимаем извинения мистера Вэнга и будем двигаться дальше. У нас больше нет комментариев по этому поводу».

Кроме того, дизайнер опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте пост, в котором принес извинения обвинителям. Вэнг написал: «Несколько людей выдвинули против меня обвинения из-за моего поведения в прошлом. Я поддерживаю их право высказаться. Я внимательно выслушал их. Им было нелегко поделиться своей историей, и я сожалею, что мое поведение причинило им боль. Хотя мы расходимся во мнениях по некоторым деталям наших личных взаимодействий, я буду подавать пример и использовать свое влияние, чтобы побудить других признать, что их действия причиняют вред людям. Жизнь – это обучение и развитие, и теперь, когда я лучше понимаю, я буду лучше себя вести».