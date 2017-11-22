Алессандра Амбросио завершила сотрудничество с Victoria’s Secret

За несколько дней до шанхайского шоу бразильская супермодель сообщила, что этот показ марки станет для нее последним.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио завершила свою работу на подиуме для компании Victoria’s Secret. Показ, который состоялся 20 ноября в Шанхае, стал заключительным и подвел итоги 12-летних отношений бренда и супермодели. Что послужило причиной такого решения, Алессандра не сообщила, представители Victoria’s Secret тоже хранят молчание.