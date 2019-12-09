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Артем Кузелев

Алессандро Дель Аква покидает марку Rochas

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  • 09 Декабря 201912:20
Сюжеты: Rochas, Alessandro Dell’Acqua

Основатель бренда № 21, дизайнер Алессандро Дель Аква покидает пост креативного директора Rochas.

После шести лет сотрудничества Алессандро Дель Аква оставляет модную марку Rochas, в которой занимал пост креативного директора. В официальном релизе бренда председатель и исполнительный директор компании Rochas Inter Parfums SA Филипп Бенасен сообщил: «Алессандро отлично проявил себя, восстановив Rochas как французский современный роскошный бренд с узнаваемым стилем, деталями и большим вниманием к тканям». О причинах расставания не говорится, однако стало известно, что свою последнюю коллекцию для бренда Алессандро Дель Аква представит в феврале 2020 года в рамках Недели моды в Париже.

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