Алессандро Дель Аква покидает марку Rochas

Основатель бренда № 21, дизайнер Алессандро Дель Аква покидает пост креативного директора Rochas.

После шести лет сотрудничества Алессандро Дель Аква оставляет модную марку Rochas, в которой занимал пост креативного директора. В официальном релизе бренда председатель и исполнительный директор компании Rochas Inter Parfums SA Филипп Бенасен сообщил: «Алессандро отлично проявил себя, восстановив Rochas как французский современный роскошный бренд с узнаваемым стилем, деталями и большим вниманием к тканям». О причинах расставания не говорится, однако стало известно, что свою последнюю коллекцию для бренда Алессандро Дель Аква представит в феврале 2020 года в рамках Недели моды в Париже.