В доме Rochas назвали имя нового креативного директора

Исторический парижский дом возглавил дизайнер-дебютант Шарль де Вильморен.

Всего лишь полгода назад 24-летний модельер представил свою первую коллекцию, а уже на прошедшей кутюрной Неделе – одиннадцать образов, расписанных вручную, созданных для марки со столетней историей. О назначении Шарль де Вильморен рассказал: «Для меня невероятная честь присоединиться в качестве креативного директора к дому Rochas. Rochas занимает в моем сердце особое место, это связано и с моими семейными корнями, и с наследием марки, таким богатым и вдохновляющим. Мне не терпится привнести в Rochas свой вклад, переосмыслив коды этого прекрасного бренда».

О дизайнере известно, что он является выпускником Школы парижского Синдиката высокой моды, который с первых же шагов в профессии заручился поддержкой Жан-Поля Готье. На посту креативного директора Rochas де Вильморен сменил Алессандро Дель Аква.