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Артем Кузелев

Пополнение в Палате мужской моды

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  • 20 Апреля 201711:23
Сюжеты: Rochas

Парижская управляющая организация Палата мужской моды утвердила двух новых членов, которыми стали марки OAMC и Rochas.

На недавней Генеральной ассамблее Палаты моды был переизбран президент организации – Сидни Толедано (исполнительный директор Dior). Следом за этим Палата мужской моды объявила об утверждении двух новых членов – марок OAMC и Rochas.

Как известно, первый бренд является детищем Люка Мейера, одного из двух новых креативных директоров Jil Sander и бывшего главного дизайнера Supreme. Вторая марка основана почти сто лет назад Марселем Роша, но несколько десятков лет не проводила мужских показов (возрождение случилось в январе 2017 года с приходом нового креативного директора Беатрис Ферран). Будущей осенью новые полноценные коллекции брендов можно будет увидеть на Неделе мужской моды в Париже.

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