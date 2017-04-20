Пополнение в Палате мужской моды

Парижская управляющая организация Палата мужской моды утвердила двух новых членов, которыми стали марки OAMC и Rochas.

На недавней Генеральной ассамблее Палаты моды был переизбран президент организации – Сидни Толедано (исполнительный директор Dior). Следом за этим Палата мужской моды объявила об утверждении двух новых членов – марок OAMC и Rochas.

Как известно, первый бренд является детищем Люка Мейера, одного из двух новых креативных директоров Jil Sander и бывшего главного дизайнера Supreme. Вторая марка основана почти сто лет назад Марселем Роша, но несколько десятков лет не проводила мужских показов (возрождение случилось в январе 2017 года с приходом нового креативного директора Беатрис Ферран). Будущей осенью новые полноценные коллекции брендов можно будет увидеть на Неделе мужской моды в Париже.