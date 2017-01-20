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Артем Кузелев

Аманда Сайфред на обложке Vogue Australia. Февраль, 2017

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  • 20 Января 201711:46
Сюжеты: Vogue

Голливудская актриса стала главной героиней свежего номера австралийского Vogue.

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  • Vogue Australia. Февраль, 2017

В преддверии премьеры комедии «Последнее слово» Марка Пеллингтона Аманда Сайфред снялась в каверстори февральского номера австралийского Vogue. В лучших нарядах от Christian Dior, Chanel, Givenchy, Gucci и других ведущих домов моды актрису запечатлела фотограф Эмма Саммертон. Кроме того, во время фотосессии Аманда примерила украшения от главных ювелирных брендов.

Однако это далеко не последняя приятная новость от 31-летней Сайфред. Этой весной ее появления стоит ожидать в продолжении сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»! Это должно быть по-настоящему захватывающе.

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