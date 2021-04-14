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Артем Кузелев

Ким Джонс стал приглашенным редактором Vogue Italia

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  • 14 Апреля 202113:53
Сюжеты: Vogue

Креативный директор Dior Homme и женской линии Fendi поучаствовал в работе над апрельским номером издания.

Апрельский номер итальянской версии Vogue вышел с Деми Мур на обложке. Героиня каверстори предстала в наряде из дебютной коллекции Кима Джонса для Fendi и библиографической редкостью в руке – книгой Вирджинии Вулф «Орландо», которую та подарила своей близкой подруге Вите Сэквилл-Уэст. Известно, что это первый раз, когда Vogue Italia приглашает в качестве редактора дизайнера.

О работе над номером Ким Джонс рассказал: «С помощью этого журнала я хотел показать, в какой точке наш мир находится в данный момент, и я работал над ним с друзьями и дорогими мне людьми. Но я обратился и к незнакомым мне людям. Я объединил их, как все объединяется в реальном мире. Думаю, это то, чего мне не хватало».

 
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