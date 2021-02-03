Маша Федорова покинула пост главного редактора российского Vogue

В Condé Nast сообщили о кадровых перестановках в российской редакции Vogue. Маша Федорова, работавшая главным редактором журнала последние три года, покинула свой пост и издательство. В своем Instagram-аккаунте она написала: «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь».

Известно, что новым главным редактором «Vogue Россия» стала Ксения Соловьева, ранее возглавлявшая российский Tatler. Соловьева присоединилась к издательскому гиганту Condé Nast в 2007 году в должности директора отдела красоты журнала Tatler, затем стала заместителем главреда, а в 2010-м – главным редактором.

Президент и генеральный директор «Condé Nast Россия» Анита Гиговская отметила: «Ксения Соловьева – олицетворение идеально-типического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина... Уверена, Ксения привнесет в русское издание Vogue много новых смыслов, и я искренне рада такому важному новому этапу в ее карьере».

О работе с Федоровой Гиговская рассказала: «Хочу от всей души поблагодарить Машу за почти двадцать лет работы в Condé Nast. Маша очень много сделала для нас, ее вклад в развитие GQ, затем Glamour и Vogue, в воспитание многих редакционных талантов невозможно переоценить. Желаю Маше успехов в ее новых проектах».