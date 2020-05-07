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Артем Кузелев

Американская компания J.Crew начала процедуру банкротства

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  • 07 Мая 202017:29
Сюжеты: J.Crew

Нью-йоркская группа, испытывающая финансовые трудности в последние годы, не смогла справиться с кризисом, вызванным пандемией.

Представители холдинга сообщили, что J.Crew начала процедуру банкротства. Это позволит компании провести реструктуризацию и реформировать финансовую структуру. Зачет части долгов перед некоторыми кредиторами произойдет в обмен на доли в уставном капитале стоимостью 1,65 млрд долларов. Кроме того, в компании отметили, что основной бренд заручился финансовой поддержкой в размере 400 млн долларов.

 
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