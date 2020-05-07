Американская компания J.Crew начала процедуру банкротства

Нью-йоркская группа, испытывающая финансовые трудности в последние годы, не смогла справиться с кризисом, вызванным пандемией.

Представители холдинга сообщили, что J.Crew начала процедуру банкротства. Это позволит компании провести реструктуризацию и реформировать финансовую структуру. Зачет части долгов перед некоторыми кредиторами произойдет в обмен на доли в уставном капитале стоимостью 1,65 млрд долларов. Кроме того, в компании отметили, что основной бренд заручился финансовой поддержкой в размере 400 млн долларов.