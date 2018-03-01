Американские марки на Неделе моды в Париже

CFDA и Vogue Fashion Fund назвали несколько американских брендов, которые примут участие в парижской Неделе моды.

В рамках стартовавшей Недели моды в Париже будут представлены и коллекции девяти молодых марок из США. Специально для этого с 3 по 5 марта Совет модных дизайнеров Америки и фонд Vogue Fashion Fund откроют здесь шоу-рум «Американцы в Париже». Во временном магазине можно будет увидеть одежду от марок Ahlem, Chromat, Mateo New York, RtA, Telfar, Victor Glemaud, Jordan Askill, Sandy Liang и Vaquera. Ведущими церемонии открытия павильона на улице Фобур Сент-Оноре, 29 станут Белла Хадид, Ренцо Россо и Николь Фелпс.