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Неделя моды в Париже (908)
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Артем Кузелев

Американские марки на Неделе моды в Париже

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  • 01 Марта 201817:44
Сюжеты: Неделя моды в Париже, CFDA

CFDA и Vogue Fashion Fund назвали несколько американских брендов, которые примут участие в парижской Неделе моды.

В рамках стартовавшей Недели моды в Париже будут представлены и коллекции девяти молодых марок из США. Специально для этого с 3 по 5 марта Совет модных дизайнеров Америки и фонд Vogue Fashion Fund откроют здесь шоу-рум «Американцы в Париже». Во временном магазине можно будет увидеть одежду от марок Ahlem, Chromat, Mateo New York, RtA, Telfar, Victor Glemaud, Jordan Askill, Sandy Liang и Vaquera. Ведущими церемонии открытия павильона на улице Фобур Сент-Оноре, 29 станут Белла Хадид, Ренцо Россо и Николь Фелпс.

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