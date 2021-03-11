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Неделя моды в Париже (1138)
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Артем Кузелев

Стритстайл Недели моды в Париже. Осень-зима, 2021/22

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  • 11 Марта 202120:20
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Осень-зима 2021-22, Горожане

Как и другие, парижская Неделя моды в этом сезоне носила преимущественно цифровой характер, однако модели, редакторы и местные жители своими образами все равно передали характерный дух Парижа.

В фоторепортажах с улиц модной столицы видно, что парижский стритстайл по-прежнему базируется на простоте и комфорте. При всей этой естественности парижане умудряются выглядеть шикарно. В этом сезоне характерными элементами образов стали джинсы, армейские ботинки, мини-юбки и черная кожа. В общем, выбранные наряды навевают ностальгическое настроение.

 

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