Андре Леон Телли объясняет, что такое Met Gala

Уже сегодня вечером в Нью-Йорке состоится ежегодный бал Met Gala. Знаменитый редактор и стилист составил свой гид по мероприятию.

В своем гиде для Vogue Андре Леон Телли называет Met Gala Супербоулом индустрии моды. По традиции в первый понедельник мая огромное количество знаменитостей съезжаются в Метрополитен-музей на ежегодный благотворительный бал, который предваряет масштабную выставку Института костюма. Впервые Met Gala состоялся в 1946 году, с тех пор его называют не иначе как главной вечеринкой года.

Гостями бала становятся люди, которые добились успеха в индустрии моды, шоу-бизнесе, кино, спорте и другой деятельности. По традиции приглашения рассылаются заранее и звезды начинают тщательно готовиться к выходу на красную дорожку мероприятия. Чтобы поразить публику, все они обращаются к услугам авторитетных стилистов.

Сам Телли отмечает, что за всю историю бала ему больше всего понравился пышный наряд Дианы Росс, выполненный из перьев экзотических птиц. Также, по мнению уважаемого редактора, запоминающимся оказался образ Рианны в 2015 году. Тогда певица пришла на церемонию в роскошном желтом платье с меховой отделкой и шлейфом, над созданием которого потрудилась Гуо Пей.

Андре Леон также напомнил о теме Met Gala и последующей выставки этого года, которая звучит как Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: Мода и католическое воображение»). Работая над проектом, Метрополитен-музей даже пригласил к сотрудничеству Ватикан.