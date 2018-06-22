Вход
ADV
Интересно
Missoni (111)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Анджела Миссони продала больше 40% акций

  • 280
  • 0
  • 22 Июня 201822:40
Сюжеты: Missoni

Одной из заметных новостей завершившейся недели стала покупка Итальянским государственным фондом 41,2% акций модного дома Missoni.

Инвестиционный фонд Fondo Strategico Italiano (FSI) приобрел чуть больше 41% акций модного дома Missoni. При этом по условиям сделки контрольный пакет остался в руках членов семьи-основательницы марки. Новый контракт обещает инвестиции со стороны фонда, но без финансовых рычагов влияния на компанию. Таким образом семья Миссони сохранит за собой независимость и творческую свободу.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru