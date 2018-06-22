Анджела Миссони продала больше 40% акций

Одной из заметных новостей завершившейся недели стала покупка Итальянским государственным фондом 41,2% акций модного дома Missoni.

Инвестиционный фонд Fondo Strategico Italiano (FSI) приобрел чуть больше 41% акций модного дома Missoni. При этом по условиям сделки контрольный пакет остался в руках членов семьи-основательницы марки. Новый контракт обещает инвестиции со стороны фонда, но без финансовых рычагов влияния на компанию. Таким образом семья Миссони сохранит за собой независимость и творческую свободу.