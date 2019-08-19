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Артем Кузелев

Анна Винтур заняла новую должность

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  • 19 Августа 201910:30
Сюжеты: Анна Винтур (Anna Wintour), Vogue

После 30 лет на посту главного редактора американского Vogue владельцы издательства расширили ее полномочия.

В издательском доме Conde Nast очередные кадровые изменения. На этот раз новое назначение получила сама Анна Винтур, уже 30 лет возглавляющая редакцию Vogue. Знаменитый главред теперь будет исполнять обязанности советника по глобальному контенту. Винтур будет курировать Vogue International и давать рекомендации по материалам для мирового охвата. В команду по контенту также войдут Орен Катцефф, президент Condé Nast Entertainment, и Дэвид Ремник, главный редактор The New Yorker.

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