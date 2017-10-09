Ante Kovac проводит мастер-классы в октябре!

Ante Kovac-уникальнейший в своем роде бренд аксессуаров ручной работы. Все изделия не только поражают своей красотой, оригинальностью и невероятным дизайном, но и наполнены глубоким философским смыслом. Каждый аксессуар, будь то саквояж или клатч, имеет свою неповторимую и удивительную историю.

Ante Kovaс сумел превратить такой привычный нам всем повседневный аксессуар, как сумка, в настоящее произведение искусства! Мастера, вдохновляясь работами Ван Гога, Кандинского, Дали и других именитых художников создают эти арт-объекты исключительно из первоклассных материалов, что делает их еще более ценными и любимыми.

Мастер-класс от Ante Kovac- это отличная возможность прикоснуться к таинству создания невероятного дизайнерского аксессуара. Вы не только проведете время в дружелюбной творческой атмосфере, найдете друзей, но и узнаете историю создания бренда, пообщаетесь с мастерами арт-лаборатории, посетите шоу-рум, где сможете рассмотреть и потрогать все изделия.

Мастер-класс будет проходить в два этапа. Вы можете посетить как один из них на выбор, так и сразу оба.

Первый день будет посвящен изготовлению аксессуара «с нуля». Под руководством талантливых мастеров вы научитесь работать с кожей, создавать лекала, кроить и сшивать изделие. После чего вы сможете забрать вашу модель Ante Kovac домой.

Второй день будет максимально творческим. Вы станете настоящими художниками и распишете модель, которую можно принести с предыдущего мастер-класса, либо получить уже в готовом виде. В любом случае у вас окажется аксессуар с вашим уникальным авторским дизайном, который вы будете носить с гордостью и радостью еще долгие годы.

Всю дополнительную информацию вы можете узнать на https://www.antekovac.ru/art/actions/master-klass/