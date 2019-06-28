Архивные украшения Bvlgari выставили в Риме

В итальянской столице открылась выставка «Bvlgari, история, мечта».

Сразу на двух выставочных площадках Рима – в Замке Святого Ангела и в Палаццо Венеция – разместилась экспозиция «Bvlgari, история, мечта». В нее вошло более 170 ювелирных украшений из архивов дома Bvlgari, а также изделия от частных владельцев. Кроме самих украшений, на выставке можно увидеть наряды из личной коллекции признанной иконы стиля Чечилии Матеуччи Лаварини. Посетить выставку можно будет до 3 ноября.