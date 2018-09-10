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Артем Кузелев

Аромат Chanel №5 поменяет цвет

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  • 10 Сентября 201820:20
Сюжеты: Chanel, Косметика и парфюмерия

Парижский дом моды анонсировал выход лимитированного тиража легендарного парфюма в красных флаконах.

В доме моды Chanel рассказали о выходе ограниченного тиража легендарного аромата Chanel №5 в красном оформлении. В продаже появится всего 55 флаконов объемом 900 миллилитров, выполненных из красного хрусталя баккара. Приобрести коллекционную редкость можно будет с 1 ноября в тех магазинах марки, в которых представлена линия Chanel Beauty.

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