Арт-маршрут: ARS HORTUS в Аптекарском огороде

В фестивале примут участие более 50-ти выдающихся художников со всего мира.
А также:- эксклюзивные выставки от ведущих художников России и специально приглашенных иностранных деятелей искусства - концерты классической и неоклассической музыки (филармонический оркестр под руководством ведущих маэстро из Большого театра, Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Концертного зала имени П. И. Чайковского и др.) - мультимедийные перформансы - танцевальные постановки, включающие современную хореографию - лекции и мастер-классы от художников, кураторов фестиваля и экспертов в мире искусства Два самых важных события: - создание грандиозной полиинсталляции из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы и области - создание в саду арт-галереи площадью более 500 м2 Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм уверен в успехе нового проекта: — "Аптекарский огород" — оазис природы в центре большого города — идеально подходит для интеграции и популяризации современного искусства! Для творчества особенно важно давать максимальную свободу художникам — именно поэтому наш сад создаёт совершенно новый формат: фестиваль как форму самообразования. Он рассчитан на максимально широкую аудиторию. Фестиваль ARS HORTUS — это уникальная возможность встречи природы, науки и искусства. Участвуя в проекте, мы поддерживаем культуру духа человека — человека, думающего о мире, который наполнен искусством. В планах — проведение последующих фестивалей в других парках, усадьбах и садах России под эгидой ARS HORTUS. Ключевые темы фестиваля — окружающая среда, тенденции в мире искусства, методы постижения искусства и обучение уважению к природе, скульптура, искусство фотографии, балет, неоклассическая и классическая музыка. В числе лекторов и ведущих мастер-классов — дирижёр и основатель ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский, художник и перформансист Ольга Кройтор, скульптор и основатель проекта MYNAMEISSPACE Дмитрий Никитин и другие.
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