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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: ARS HORTUS в Аптекарском огороде

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  • 08 Мая 201818:11
С 13 мая по 15 июля 2018 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт масштабный I Международный фестиваль современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS — уникальное событие, которое объединит в единое целое природу, экологию, танец, музыку, скульптуру, фотографию и многое другое в старейшем ботаническом саду России, основанном Петром Великим более трех веков назад.  

 В фестивале примут участие более 50-ти выдающихся художников со всего мира.

В программе :    12 мая — вернисаж   13 мая — официальное открытие выставки   15 мая — финисаж    

 

А также: 

- эксклюзивные выставки от ведущих художников России и специально приглашенных иностранных деятелей искусства   - концерты классической и неоклассической музыки (филармонический оркестр под руководством ведущих маэстро из Большого театра, Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Концертного зала имени П. И. Чайковского и др.)   - мультимедийные перформансы    - танцевальные постановки, включающие современную хореографию   - лекции и мастер-классы от художников, кураторов фестиваля и экспертов в мире искусства   Два самых важных события:   - создание грандиозной полиинсталляции из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы и области   - создание в саду арт-галереи площадью более 500 м2     Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм уверен в успехе нового проекта:     — "Аптекарский огород" — оазис природы в центре большого города — идеально подходит для интеграции и популяризации современного искусства! Для творчества особенно важно давать максимальную свободу художникам — именно поэтому наш сад создаёт совершенно новый формат: фестиваль как форму самообразования. Он рассчитан на максимально широкую аудиторию.    Фестиваль ARS HORTUS — это уникальная возможность встречи природы, науки и искусства. Участвуя в проекте, мы поддерживаем культуру духа человека — человека, думающего о мире, который наполнен искусством.     В планах — проведение последующих фестивалей в других парках, усадьбах и садах России под эгидой ARS HORTUS.    Ключевые темы фестиваля — окружающая среда, тенденции в мире искусства, методы постижения искусства и обучение уважению к природе, скульптура, искусство фотографии, балет, неоклассическая и классическая музыка.   В числе лекторов и ведущих мастер-классов — дирижёр и основатель ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский, художник и перформансист Ольга Кройтор, скульптор и основатель проекта MYNAMEISSPACE Дмитрий Никитин и другие.

 

По данным пресс-службы проекта.   
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