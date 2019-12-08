Арт-маршрут: грандиозная выставка Вячеслава Зайцева в Аптекарском огороде

С 7 по 31 декабря в оранжерейном комплексе Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдёт крупнейшая в истории выставка фотоживописи знаменитого российского художника-модельера, живописца и графика Вячеслава Зайцева.

Вячеслав Зайцев — изобретатель собственного жанра изобразительного искусства — "фотоживописи", развитием которого он занимается с 60-х годов ХХ века. Изучив в хронологическом порядке работы Мастера в этом жанре, можно с уверенность утверждать, что "фотоживопись" Вячеслава Зайцева – состоявшийся вид искусства, основанный на незыблемых законах классической живописи, обогащенной множеством вариативных художественных приемов, все более возрастающих с развитием компьютерных технологий.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев: — Когда картина закончена, я долго вглядываюсь в нее и сам иногда не могу понять, как у меня все получилось. Через день-другой смотрю снова и вообще перестаю верить, что сам ее создал. Просто удивительно… Воистину творчеством руководит сам Господь.

Директор "Аптекарского огорода", почётный член Российской академии художеств и куратор выставки Алексей Ретеюм: — Вячеслав Михайлович Зайцев – творец, чей статус Национального достояния России признан современниками при жизни. Постоянный поиск художественных средств, глубокое изучение наследия русских и мировых мастеров, творческие эксперименты в сочетании с неукротимым трудолюбием создали культурный феномен "Слава Зайцев", чье значение для отечественного искусства еще только предстоит осознать.

Всю свою творческую жизнь Маэстро стремится постигнуть Тайны Гармонии, создавая собственный образ современного человека, противостоящего безвкусице и пошлости обыденной жизни. Живопись и графика – неотъемлемая часть творчества Вячеслава Зайцева, имеющая самостоятельную художественную ценность наравне с созданными Маэстро шедеврами в области Высокой моды. Философское состояние души, эмоциональные жизненные переживания, осмысление своего личностного и творческого "я" обретают себя в образах, цвете, фактуре и линиях живописных и графических работ.

Почему Вячеслав Михайлович решил провести выставку своих работ именно в "Аптекарском огороде"? Его Московский Дом моды расположен на проспекте Мира в минуте ходьбы от сада, и он давно и тесно с нами дружит. Посетителям представят более 40 работ известного модельера.

Интеллектуальный подтекст, динамизм линий, сложные колористические решения выводят создаваемые художником работы из разряда компьютерной графики в область самодостаточных произведений искусства. Любимые темы Вячеслава Зайцева — цветы, пейзаж, орнаментальные мотивы — в процессе творческих экспериментов переплелись в единое целое, часто трансформируясь из одного образа в другой.

Его творческая манера неоднократно менялась, постепенно обретая авторскую индивидуальность в пластике форм и колористических решениях исследуемых сюжетов Любимые материалы художника – тушь, гуашь, карандаш; в более поздние годы – масляная пастель, карандаш, фломастер.

Ждем вас по адресу: Проспект Мира 26/1

Время работы: 10:00 — 20:00, кассы до 19:30.

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Стоимость входных билетов в сад: 300 стандарт, 200 льготный. Гости вернисажа смогут также посетить праздничную выставку "Японский сад, Царство мхов и новогодние растения", тропические и суккулентную оранжереи, Подводные сады и многое другое.

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".