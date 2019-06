«Ассоциация модельеров России» отметила свой 25 летний юбилей

Народный художник России Вячеслав Михайлович Зайцев в 2014 году учредил ежегодный международный «Праздник моды и красоты» в Доме Моды «Слава Зайцев» в «Год культуры России», что значительно усилило статус этого мероприятия.

17 июня 2019 года «Ассоциация модельеров России» (АМР) отметила свой 25 летний юбилей как «ПРАЗДНИК МОДЫ И КРАСОТЫ» на подиуме дома моды Slava Zaitsev в присутствии МЭТРА моды, создавшего Империю Моды России. Члены Ассоциации в показах коллекций познакомили гостей и коллег с новыми идеями и авторскими предложениями, подчеркнув приобщение к мировой эстетике моды. В программе использован многолетний опыт АМР за рубежом при проведении тридцати одного фестиваля «Дни российской моды в Европе». Многие из них - неоднократные участники этих фестивалей в Париже - 17 раз, Каннах, Белграде, Брюсселе, Антверпене, Братиславе, Баден-Бадене, Берлине, Гамбурге, Вене, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Трире.

Организатор показа Валентина Мельникова - президент АМР - Ассоциации Модельеров России и Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор программы «Дни российской моды в Европе» и фестиваля моды «Одевая эпоху». Открыла показ и познакомила с фрагментами коллекции «Ностальгия».

Феруза Якубова - модельер, дизайнер, основатель дома моды F&G. Интерес к созданию одежды из ткани в очень юном возрасте зажгла ее бабушка, сшив ей красивое платье из тканей которые даже не бросались в глаза. Создавая модели постепенно с возрастом Фируза пришла к открытию своего дома моды. B F&G в основном наряды создаются из натуральных тканей которые сотканы руками узбекских мастеров, а также из тканей привезённых из-за рубежа для создания удивительных сочетаний красок и вида нарядов. В доме моды F&G политика взглядов в создании одежды абсолютна свободна, не ограничивающая фантазии, где действует единственный принцип-принцип высокого качества исполнения задач.

Feruza-25@inbox.ru

тел: +79263326158

"Дом Елисабет" - официальный бренд модной одежды, основателем, которого является Елизавета Моргульчик. Модный дом имеет свой уникальный, фирменный стиль. Коллекции создаются руками талантливых специалистов, по эскизам молодого художника - дизайнера Яны Соловей. Модели интересны мнообразием форм, направлений и красотой материалов. Одежда от «Дома Елисабет» способна сделать женщину стильной, красивой и, конечно, счастливой!

тел. +79852111310, e-mail: oooelisabet@gmail.com

https://domelisabet.ru/

Маргарита Голубева - художник, модельер. Член Московского Союза Художников и Союза дизайнеров России, Участница многочисленных выставок и конкурсов России и за рубежом. Является меценатом столетия и награждена золотой медалью на Лазурном берегу "Национальное достояние". Коллекция была показана во Франции на Лазурном берегу и в Ницце. Ее работы как живописные произведения искусства только в роли красок и кистей выступает пряжа и крючок. В муниципальном краеведческом музее на Селигере находится постоянно действующая выставка ее коллекции "Цветы России".

тел.+79150866775

Валерия Моргасова - художник-модельер. Цветы - главная тема в творчестве Валерии. Большинство ее работ так или иначе связаны с образами различных цветов, умело и талантливо воплощенных в ткани. "Каждая женщина - цветок и каждая прекрасна в своем образе и в возрасте." В каждой своей клиентке и манекенщице автор видит цветок и природную красоту. Слияние двух образов - цветка и женщины воплощаются в ткани. Так создается авторское платье индивидуальное и неповторимое.

тел. +79153949474

Дарина Номинова - основатель бренда женской одежды "DARIMA". iИдейный вдохновитель и организатор женского клуба "Citi Women Club". Учредитель "Союза женщин ветеранов следствия". Член всероссийской организации "Ветераны России".

тел. +79035946469

Вера Черепова - дизайнер одежды из меха и кожи. Член Ассоциации Модельеров России, творческого союза «Художники России» и «Ассоциации Русских Художников в Париже». Обладатель золотой медали и сертификата Пьера Кардена-2009год. Участник и дипломант Недели Высокой Моды «СИБЕЛЕС-2011» в Год Россия-Испания. 2012 год - юбилейный показ в Доме Моды «Слава Зайцев» и «Бал Ангела» в Президент-Отеле УПД РФ. Дипломант престижных международных выставок и фестивалей. Стиль элегантной роскоши, сочетание новейших технологий и ручной работы–характерные черты ее творчества. Коллекция «Роскошь и уют меха»-дань русским традициям, ручному филигранному вязанию из кожи в соединении с мехом. Работа с самым ценным мехом - российским соболем.

Е-mail: veracherepova@rambler.ru

Тел. +79037750116

Марина Андреева - модельер, занимается пошивом одежды 11 лет. Создатель сети магазинов - Dress Room by Marina Andreeva. Член клуба - Business on heels. В 2017 году в Санкт-Петербурге принимала участие как модельер в форуме «Туфелька для золушки», где показала винтажную женскую коллекцию. В том же году на конкурсе красоты России представила другую коллекцию «Воздушная фантазия». В 2018 году - участник на неделе моды Estet Fashion Week с коллекцией «Русская соната », где ярко продемонстрировала совмещение русских сказок и флористики. Затем ее заинтересовали некоторые факты из истории России. И проведя небольшой экскурс, она в своей новой коллекции «Миллениум Art by MA» предлагает интересное совмещение истории двух городов Москвы и Санкт Петербурга. Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Создание «Шуховской башни» в Москве. Для воплощения идеи и создания задуманного, она использует уникальные возможности авторского принта. Так эти незабываемые события нашли отображение в авторской коллекции одежды.

тел. 8 926 166 9767

Завершили показ династия модельеров: заслуженный художник России Татьяна Смирнова и ее внучка Екатерина Комарова.

В пресс-релизе Татьяны Смирновой говорится: «Известный художник-модельер, чье творчество уже много лет связано с техническим приемом «лоскутного шитья» («patchwork”) применяемым в женской одежде и аксессуарах.

Татьяна Смирнова стала родоначальницей бижутерии из текстиля. Ее работы хранятся в музеях в нескольких странах мира, и познакомившись с ее творчеством уже невозможно оставаться к нему равнодушным.

Екатерина Комарова (Хандрикова) модельер по призванию, получив высшее образование по специальности «дизайнер одежды» основала дизайн-студию Slada Fashion @sladafashion_butik в 2006 году, в которой создаются коллекции роскошных пеньюаров, верхней одежды с мехами, а также сезонные коллекции, которые демонстрируются на Неделе моды два раза в году.

Праздник завершится вручением В.М. Зайцевым авторского диплома художникам-модельерам - участникам показа.

Режиссер показа Екатерина Пантелеева – директор модельного Агентства «Слава Зайцев». На подиуме работали манекенщицы этого же агентства.

Информационные спонсоры: Intermoda.ru, Телеканалы : «Ностальгия», «Кто есть кто» (продюсер Игорь КАЛЕНОВ), «О КИНО» (директор Светлана БЕЛИКОВА)

Президент Ассоциации Модельеров России Валентина Мельникова

Email: v.melnikova@list.ru, тел. +79099902254, https://www.instagram.com/amr.melnikovavalentina/