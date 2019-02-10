8 февраля, в Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева состоялся зачет дневного отделения. Это важнейший этап в процессе обучения студентов, на который они должны представить свои работы по темам: МЧП (маленькое черное платье), пиджак/жакет, юбка/брюки, корсет, большая форма. Зачет проходит в два этапа: просмотр графических работ и эскизов и выполнение эскизов в материале. Традиционно вторая часть зачета - настоящий показ, где работают модели лучшего Агентства Z'S Models. Оценки студентам выставляет лично Вячеслав Михайлович Зайцев.

1 / 12 Кошкина Катерина























1 / 14 Николаева Элена



























1 / 14 Тагаева Айнура



























1 / 13 Мажаева Анна

























1 / 12 Нефедова Екатерина























1 / 19 Уланова Алиса





































1 / 13 Темурзиева Ася

























1 / 18 Нурыллаева Айджемал



































1 / 20 Конина Мария





































