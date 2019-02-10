8 февраля, в Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева состоялся зачет дневного отделения. Это важнейший этап в процессе обучения студентов, на который они должны представить свои работы по темам: МЧП (маленькое черное платье), пиджак/жакет, юбка/брюки, корсет, большая форма. Зачет проходит в два этапа: просмотр графических работ и эскизов и выполнение эскизов в материале. Традиционно вторая часть зачета - настоящий показ, где работают модели лучшего Агентства Z'S Models. Оценки студентам выставляет лично Вячеслав Михайлович Зайцев.
В Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева состоялся зачет дневного отделения
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- 10 Февраля 201910:54
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