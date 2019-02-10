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Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) (267)
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В Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева состоялся зачет дневного отделения

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  • 10 Февраля 201910:54
Сюжеты: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev), Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева

8 февраля, в Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева состоялся зачет дневного отделения. Это важнейший этап в процессе обучения студентов, на который они должны представить свои работы по темам: МЧП (маленькое черное платье), пиджак/жакет, юбка/брюки, корсет, большая форма. Зачет проходит в два этапа: просмотр графических работ и эскизов и выполнение эскизов в материале. Традиционно вторая часть зачета - настоящий показ, где работают модели лучшего Агентства Z'S Models. Оценки студентам выставляет лично Вячеслав Михайлович Зайцев.

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  • Кошкина Катерина

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  • Николаева Элена

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  • Тагаева Айнура

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  • Мажаева Анна

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  • Нефедова Екатерина

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  • Уланова Алиса

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  • Темурзиева Ася

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  • Нурыллаева Айджемал

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  • Конина Мария

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  • Калинина Юлия

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