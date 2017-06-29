Арт-маршрут: парфюмерный мастер-класс в Аптекарском огороде

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" снова готовит сюрприз для посетителей: 2 июля, в честь окончательного закрытия продлённой выставки "Месяц пионов и ирисов", грядущей выставки роз и сезона цветения жасмина садового, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоятся две бесплатные лекции об искусстве парфюмерии от знаменитого парфюмерного бренда Demeter— "Создание цветочных ароматов" с дегустацией запахов и возможностью создать свой собственный аромат.
Мастер-классы начнутcя 2 июля в 12.00 и 16.00. Место проведения — конференц-зал в оранжерейном комплексе. Регистрация обязательна — http://www.hortus.ru/schedule
Все гости получат ароматные комплименты.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм уверен, что событие окажется очень интересным:
— Наш сад круглый год окутан завораживающими ароматами — сотнями ароматов цветущих растений! Эти волшебные запахи часто хочется унести с собой... Или на себе. В честь завершения выставки пионов и ирисов и грядущей выставки роз мы решили пригласить в "Аптекарский огород" специалистов в области парфюмерии, дабы они рассказали гостям сада об этом удивительном искусстве. В воскресенье 2 июля кудесники из компании Demeter поведают о своей Библиотеке необычных ароматов и раскроют многие секреты.В промежутке между лекциями консультант бренда будет проводить аромадегустацию для всех желающих. Слушатели лекций узнают о происхождении понятия "парфюмерия", о том, как запахи оказываются внутри флакона, как проходят дистилляция (на примере жасмина и розы) и анфлераж (на примере жасмина), а также познакомятся с пирамидой ароматов и получат уникальную возможность создать свой парфюм методом спреинга. И, разумеется, получат ароматные подарки! Ароматы Demeter — это, скорее всего, самая большая в мире коллекция необычных моноароматов вроде запаха вафель, кофе, чистого белья, дождя и новогодней елки. Demeter меняет отношение к парфюмерии: обзавестись собственным ароматом несложно, каждый может попробовать.Обычно парфюмеры придумывают сложные букеты, сочетают десятки разных нот. У таких духов один недостаток — они отражают характер своего создателя, но не ваш. В ароматах Demeter одна нота: вы выбираете именно ту, что вам нравится больше всего, сочетаете ее с другими и тем самым создаете собственные духи, каких нет ни у кого.
План лекции "Создание цветочных ароматов": I. Теоретическая часть 1.Знакомство с понятием "парфюмерия". 2.Дистилляция (на примере жасмина и розы) - прямая - паровая 3. Анфлераж (на примере жасмина) 4. Экстаригование и экстракция растворителем (цитрусы и жасмин) 5. Headspace и Freezeframe ("Жасмин" и "Ледяные ягоды")
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