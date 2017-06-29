Арт-маршрут: парфюмерный мастер-класс в Аптекарском огороде

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" снова готовит сюрприз для посетителей: 2 июля, в честь окончательного закрытия продлённой выставки "Месяц пионов и ирисов", грядущей выставки роз и сезона цветения жасмина садового, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоятся две бесплатные лекции об искусстве парфюмерии от знаменитого парфюмерного бренда Demeter— "Создание цветочных ароматов" с дегустацией запахов и возможностью создать свой собственный аромат.

Мастер-классы начнутcя 2 июля в 12.00 и 16.00. Место проведения — конференц-зал в оранжерейном комплексе. Регистрация обязательна — http://www.hortus.ru/schedule

Все гости получат ароматные комплименты.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм уверен, что событие окажется очень интересным:

— Наш сад круглый год окутан завораживающими ароматами — сотнями ароматов цветущих растений! Эти волшебные запахи часто хочется унести с собой... Или на себе. В честь завершения выставки пионов и ирисов и грядущей выставки роз мы решили пригласить в "Аптекарский огород" специалистов в области парфюмерии, дабы они рассказали гостям сада об этом удивительном искусстве. В воскресенье 2 июля кудесники из компании Demeter поведают о своей Библиотеке необычных ароматов и раскроют многие секреты.