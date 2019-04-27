Арт-маршрут: "Вся жизнь в одном велосипеде" в Аптекарском огороде
64
0
27 Апреля 201909:04
1 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится открытие выставки коллекции уникальных старинных велосипедов из Италии "Вся жизнь в одном велосипеде".
Экспозиция из 30 велосипедов-"ремесленников" конца XIX – первой половины XX века, собранная Маурицио Урбинати (Римини, Италия), приезжает в Россию впервые.Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм отмечает: — Это подлинная ода труду, запечатленная в оригинальных артефактах.Ателье, "скорая помощь", кинотеатр, парикмахерская, мясная или бакалейная лавка, кукольный театр, магазинчик "секонд-хенд" перемещались по дорогам Италии, создавая непередаваемый колорит.Есть в коллекции и велосипеды-"солдаты", и велосипеды-"спасатели" — двухколёсные друзья пожарных, итальянских стрелков (берсальеров).
Каждый велосипед по-своему уникален и имеет конструктивные особенности. Неотъемлемой частью экспонатов являются аксессуары соответствующей профессии. Посетители выставки смогут их рассмотреть в деталях, что особенно интересно для любителей истории повседневности."Железные кони" из Италии расскажут историю человеческой изобретательности и предприимчивости, возникшей в Европе на фоне лишений двух мировых войн. Они удивят любителей велосипедов конструктивными решениями, позволявшими перемещаться с большим грузом по холмистым дорогам.Экспозицию сопровождает мультимедийная программа — фильм на двух языках (итальянском и русском), снятый в Италии специально к выставке, и анимационный фильм, представляющий различные профессии.Вскоре после открытия выставки планируется создание аудиогида.Экспонаты приобретались коллекционером на протяжении 40 лет. Впервые экспозиция целиком была показана в 2015 году на выставке в Милане. На территории Восточной Европы впервые она демонстрировалась в Белоруссии в 2016 году. С ней ознакомились более 7 млн. граждан Белоруссии. В Минске, Гомеле, Витебске, Гродно эта экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и неподдельный интерес.
На старте в Национальном историческом музее Республики Беларусь выставку приветствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики господин Стефано Бьянки, Олимпийский чемпион по велоспорту Владимир Каминский, представители общественности, деятели культуры.
Выставка продлится до 15 августа 2019 года в интерактивном формате, позволяющем еще полнее погрузиться в атмосферу винтажной Италии.
Место проведения — арт-галерея "Музейчик".
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.