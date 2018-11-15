Арт-проект дома Saint Laurent

Парижский дом моды начал собственный арт-проект, в рамках которого будет сотрудничать с художниками и фотографами по всему миру.

Арт-проект Saint Laurent получил название Srlf и представляет собой серию коллабораций марки с разными художниками, фотографами и режиссерами. Первым к сотрудничеству был приглашен японский фотограф Дайдо Морияма. Выставка его работ открылась в рамках ежегодной международной ярмарки Paris Photo на территории Galerie d’Orleans в Париже. Посетить экспозицию можно в дни работы ярмарки.