Бьянка Балти в фотопроекте Vogue Italia. Март, 2017

Итальянская модель стала одной из главных героинь мартовского номера журнала Vogue.

1 / 20 Vogue Italia. Март, 2017







































В новый сезон редакция итальянской версии Vogue отправилась в по-настоящему прекрасной компании. Одной из главных героинь первого весеннего номера журнала стала великолепная Бьянка Балти. Выйдя из декретного отпуска, эта роскошная итальянка тут же вернула себе статус одной из самых востребованных моделей, а теперь появилась и в большом проекте знаменитого фотографа Мишеля Комте. Для мартовского номера Vogue Italia Бьянка примерила самые лучшие наряды из коллекций текущего сезона.