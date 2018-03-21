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Артем Кузелев

Барби в образе Айрис Апфель

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  • 21 Марта 201811:53
Сюжеты: Барби, Iris Apfel (Айрис Апфель)

Компания Mattel выпустила версию своей легендарной куклы в образе американской иконы стиля.

Марка Mattel продолжает выпускать самые разные версии своей знаменитой куклы. На этот раз источником вдохновения для создания очередной Барби стал образ американской иконы стиля, дизайнера и коллекционера. Айрис Апфель у Mattel носит узнаваемые очки в круглой оправе и огромное количество украшений. Кроме того, у куклы есть зеленый костюм Gucci, который можно увидеть и на самой Айрис на обложке ее новой книги Iris Apfel: Accidental Icon. Вышла кукла в единственном экземпляре, но вскоре будет запущена в массовое производство.

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