Барби в образе Айрис Апфель

Компания Mattel выпустила версию своей легендарной куклы в образе американской иконы стиля.

Марка Mattel продолжает выпускать самые разные версии своей знаменитой куклы. На этот раз источником вдохновения для создания очередной Барби стал образ американской иконы стиля, дизайнера и коллекционера. Айрис Апфель у Mattel носит узнаваемые очки в круглой оправе и огромное количество украшений. Кроме того, у куклы есть зеленый костюм Gucci, который можно увидеть и на самой Айрис на обложке ее новой книги Iris Apfel: Accidental Icon. Вышла кукла в единственном экземпляре, но вскоре будет запущена в массовое производство.